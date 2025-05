Us Lecce: Rebic torna disponibile

In questo campionato Rebic ha disputato 26 partite con il Lecce. Nella sua carriera ha giocato nel Besiktas, nel Milan, nel Francoforte, nella Fiorentina, nel Verona, nel Lipsia, nell’ RNK Spalato, nell’ RNK Spalato Under 19, nell’ NK Imotski Under 17 e nell’ NK Vinjani.





Inoltre è stato titolare in 42 partite nella Croazia, in 8 gare nella Croazia Under 21 e in 6 match nella Croazia Under 20. Rebic rientrerà nella partita che il Lecce giocherà domenica 11 maggio alle 15 contro il Verona al “Bentegodi” nella trentaseiesima giornata. I salentini dovranno vincere contro i veneti per avvicinarsi alla salvezza.

In Serie A l’attaccante croato Ante Rebic del Lecce è di nuovo disponibile dopo l’ influenza. Non ha giocato la partita che i salentini hanno perso 0-1 contro il Napoli al “Via del Mare” nella trentacinquesima giornata.