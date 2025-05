Bellomo (FI): “Gli scandali della sinistra in Puglia non stupiscono più. Serve trasparenza”

BARI - Toni duri e accenti polemici da parte di Davide Bellomo, deputato di Forza Italia, che è intervenuto oggi agli Stati Generali del Mezzogiorno del partito in corso a Taranto, denunciando quello che definisce “un intreccio di poteri” in Puglia legato alla sinistra e alla figura dell’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Gli scandali della sinistra in Puglia ormai non ci meravigliano più – ha dichiarato Bellomo –. Non solo quelli che potrebbero avere un rilievo penale, ma anche quelli che riguardano l’etica della politica.” Il parlamentare ha puntato il dito contro presunti favoritismi, citando un concorso pubblico che, secondo Bellomo, sarebbe stato creato su misura per la moglie di un esponente politico di primo piano del centrosinistra.

Decaro nel mirino

Bellomo ha criticato apertamente la posizione dell’ex sindaco Antonio Decaro, oggi considerato il possibile candidato del centrosinistra alla guida della Regione Puglia. “È indecoroso – ha detto – che si voglia trasformare Bari in una ‘Decaro city’, dove Antonio è governatore in pectore e il fratello Nicola concorre alla carica di rettore dell’Università. Si tratta di un intreccio di potere tra nomine e finanziamenti pubblici che certifica la prepotenza dell’ex sindaco.”

Forza Italia punta alla guida della Regione

Secondo il deputato azzurro, è fondamentale che Forza Italia rivendichi “un ruolo da protagonista” nella corsa per la presidenza della giunta regionale. “Denunciare questa mancanza di pudore è un dovere. Smentire con i fatti la narrazione favolistica che accompagna Antonio Decaro – ha concluso Bellomo – è il primo passo per restituire, attraverso il voto, trasparenza e dignità alle istituzioni.”