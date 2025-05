Pareggio all’Olimpico: Juve beffata al 96’, Vecino risponde a Kolo Muani

ROMA - Partita da brividi allo Stadio Olimpico tra Lazio e Juventus, che si conclude con un pareggio 1-1 al termine di una sfida intensa, tesa e ricca di colpi di scena. Dopo un primo tempo bloccato, fatto di studio e grande attenzione tattica, i bianconeri sbloccano il risultato al 51’ grazie a Kolo Muani, bravo a concretizzare un’azione ben orchestrata.Ma la gara cambia volto nell’ultima mezz’ora, quando Kalulu, già ammonito, si fa espellere per una manata su Castellanos, lasciando la Juve in inferiorità numerica. La Lazio prende coraggio e spinge fino all’ultimo secondo, trovando il meritato pareggio al 96’ con un guizzo di Vecino che infiamma lo stadio.Il punto consente a entrambe le squadre di restare appaiate al quarto posto con 64 punti, ma la lotta Champions è più aperta che mai. Roma, attesa lunedì a Bergamo contro l’Atalanta, potrebbe operare il sorpasso, mentre restano in piena corsa anche Bologna (62), Milan (60) e Fiorentina (59, ma con una partita in meno). Finale di stagione incandescente.