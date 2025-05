Bisceglie sotto choc: corpo carbonizzato in una roulotte in fiamme, indagini in corso

BISCEGLIE – Macabra scoperta nella serata di giovedì 22 maggio a Bisceglie. Un corpo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di una roulotte distrutta da un incendio, situata all'interno di un autoparco in, nella zona periferica della città. Il ritrovamento ha gettato la comunità locale nello sgomento.

La Procura di Trani ha immediatamente aperto un fascicolo d’inchiesta, disponendo il sequestro dell’area e l’esecuzione di un’autopsia per determinare le cause della morte e, soprattutto, chiarire se il decesso sia avvenuto prima o durante l’incendio.

Secondo le prime ipotesi investigative, il corpo potrebbe appartenere al custode dell’autoparco, un uomo di circa 50 anni che risulterebbe irreperibile proprio da giovedì sera. L’identità della vittima non è stata ancora confermata ufficialmente.

L'autoparco in questione ospita parcheggi per veicoli e container utilizzati per il deposito di merci. La roulotte distrutta era presumibilmente utilizzata come punto di appoggio o alloggio temporaneo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. I rilievi e le indagini sono affidati ai carabinieri, che stanno acquisendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare la vittima con certezza.

L’autopsia sarà eseguita dal professor Francesco Introna, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.

La città di Bisceglie, ancora scossa, resta in attesa di risposte mentre proseguono le indagini.