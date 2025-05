Brindisi, incendio nella notte: tre auto distrutte e palazzina evacuata. Diversi intossicati, nessun ferito grave

– Notte di paura a Brindisi, dove un incendio ha gravemente danneggiato tre auto in sosta e annerito la facciata esterna di una palazzina. Le fiamme, divampate intorno alle 2 del mattino, hanno generato un denso fumo che ha rapidamente invaso le abitazioni, provocandotra i residenti e anche tra gli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, supportati dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, anche se alcuni intossicati sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Per motivi di sicurezza, la palazzina interessata dal fumo è stata evacuata: tra gli abitanti anche famiglie con bambini molto piccoli, che sono stati messi in salvo senza conseguenze. L’intera area è stata transennata per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Le indagini per chiarire l’origine dell’incendio sono in corso e affidate alla polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compreso il dolo. Saranno determinanti le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti per ricostruire l’accaduto.