Sammichele di Bari, salvataggio emozionante: tre cuccioli incastrati liberati dai Vigili del Fuoco

– Un intervento delicato e commovente quello effettuato ieri, intorno alle 12.30, dai Vigili del Fuoco nel comune di Sammichele di Bari, dovedella stazione ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est.

La situazione più critica riguardava uno dei tre cagnolini, completamente bloccato all’interno della struttura. L’operazione ha richiesto quasi due ore di lavoro, durante le quali i Vigili del Fuoco hanno utilizzato speciali cuscini di sollevamento, dispositivi progettati per spostare carichi pesanti in modo lento e controllato, evitando qualunque rischio per gli animali.

Grazie alla precisione e alla sensibilità degli operatori, tutti e tre i meticci sono stati estratti sani e salvi. Una volta liberati, i cuccioli sono stati affidati a associazioni animaliste locali, che ora si prenderanno cura di loro e valuteranno un futuro percorso di adozione.