Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali su tutta la Puglia da giovedì 15 maggio

BARI - La Protezione Civile ha diramato unvalido, conche interesseranno inizialmente la, in estensione a, in particolare neidella regione.

I fenomeni previsti saranno accompagnati da:

rovesci di forte intensità ,

frequente attività elettrica ,

locali grandinate ,

forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda specificamente la Puglia, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 15 maggio, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, che rimarrà in vigore per le successive 24-36 ore.

Le precipitazioni attese saranno sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, ma localmente moderati.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Si raccomanda la massima prudenza, soprattutto in prossimità di:

corsi d’acqua,

zone collinari o soggette a smottamenti,

sottopassi e aree urbane a rischio allagamento.

È consigliato limitare gli spostamenti non necessari nelle ore più critiche del maltempo e tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali.