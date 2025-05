Calcio: l'attaccante Krstovic del Lecce ha segnato 11 gol in Serie A

Nella sua carriera ha giocato nel Dunajska Streda, nella Stella Rossa Belgrado, nel Graficar, nello Zeta Golubovac, e nel Golubovac Under 19. Inoltre è stato titolare in 24 gare nel Montenegro, in 28 partite nel Montenegro Under 21, in 5 match nel Montenegro Under 19 e in 9 incontri nel Montenegro Under 17.





L’allenatore del Lecce Marco Giampaolo potrà contare su Krstovic domenica 18 maggio alle 20,45 contro il Torino al “Via del Mare” nella trentasettesima giornata di Serie A. I salentini dovranno vincere contro i granata per restare in corsa verso la salvezza.

In Serie A l’attaccante montenegrino Nikola Krstovic del Lecce ha segnato 11 gol. Krstovic ha eguagliato l’ ex attaccante dei salentini David Di Michele che realizzò 11 reti nel Lecce in Serie A nel 2011-12. Krstovic in questo campionato ha disputato 35 partite nel Lecce.