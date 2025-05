Internazionali d’Italia: Sinner e Paolini scrivono la storia a Roma

jansinner Ig

Sinner travolge Ruud: semifinale storica per l’altoatesino

FRANCESCO LOIACONO – Giornata storica per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia 2025. Sulla terra rossa del Foro Italico,si prendono la scena, centrando rispettivamente lae ladella loro carriera a Roma.

Una prestazione impressionante quella di Jannik Sinner, che nei quarti di finale ha letteralmente dominato il norvegese Casper Ruud, imponendosi con un netto 6-0, 6-1. Una partita a senso unico, in cui l’altoatesino ha mostrato un tennis aggressivo, preciso e mentale, lasciando appena un game all’avversario.

Per Sinner è la prima semifinale in carriera agli Internazionali d’Italia, un traguardo che conferma il suo straordinario momento di forma e lo proietta tra i protagonisti del torneo. In semifinale, affronterà l’americano Tommy Paul, che ha avuto la meglio sul polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6, 6-3.

Paolini in finale: è la terza italiana nella storia a riuscirci

Tra le donne, Jasmine Paolini firma un’impresa memorabile battendo l’americana Peyton Stearns con il punteggio di 7-5, 6-1, conquistando l’accesso alla sua prima finale agli Internazionali d’Italia. Una vittoria che la proietta tra le grandi del tennis tricolore.

La tennista toscana è infatti la terza italiana della storia a raggiungere la finale del torneo romano, dopo Raffaella Reggi nel 1985 e Sara Errani nel 2014. Un risultato che la consacra come nuova stella del tennis femminile italiano.

In finale, Paolini affronterà Coco Gauff, numero 3 del mondo, che ha superato una battaglia durissima contro la cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6, dopo oltre tre ore di gioco.