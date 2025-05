Canosa di Puglia, lite per viabilità degenera in violenta aggressione: un uomo in ospedale in prognosi riservata

CANOSA DI PUGLIA - Una semplice discussione per questioni di viabilità si è trasformata in una violenta aggressione nella mattinata di oggi a, in, nei pressi di un supermercato molto frequentato della zona. Protagonisti del grave episodio due uomini, entrambi sulla sessantina, che avrebbero avuto un alterco per una

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato locale, intervenuti tempestivamente sul posto, il diverbio verbale sarebbe rapidamente degenerato: uno dei due uomini, accecato dalla rabbia, è tornato alla propria auto, ha estratto una mazza – verosimilmente un oggetto contundente simile a una mazza da baseball – e ha colpito l’altro con estrema violenza.

La vittima è stata subito soccorsa da alcuni passanti, testimoni attoniti della scena, e trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata per le gravi lesioni riportate.

Gli agenti intervenuti hanno sequestrato l’arma utilizzata nell’aggressione e proceduto all’identificazione dell’aggressore, che è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni personali aggravate.

Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica dei fatti e verificare se ci siano ulteriori responsabilità o testimoni in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla crescente intolleranza alla guida e sull’importanza di mantenere la calma anche in situazioni di tensione quotidiana.