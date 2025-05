Branca lancia il nuovo rustico alla mozzarella di bufala campana DOP: un'eccellenza salentina per tutti i palati

CASARANO - Dopo il successo del rustico al cacio e pepe, capace di entusiasmare anche i palati più esigenti, Branca torna a stupire con una nuova prelibatezza: nasce il, un omaggio alla qualità delle materie prime italiane e allo street food salentino. Una proposta che celebra la tradizione, l’innovazione e il gusto autentico del territorio, firmata da un’azienda che da 25 anni è sinonimo di eccellenza e passione.

Dalla sede produttiva di Collepasso e dal primo storico laboratorio di Casarano, Branca continua a scrivere la sua storia di successo nel mondo della gastronomia da passeggio, unendo savoir-faire artigianale e tecnologia all’avanguardia per portare i sapori del Salento ovunque, senza compromessi su freschezza e genuinità.

Il nuovo rustico si inserisce nel solco di una tradizione culinaria in grado di evolversi, accogliendo contaminazioni virtuose e valorizzando eccellenze come la mozzarella di bufala campana DOP. Un prodotto che promette di conquistare non solo i consumatori locali, ma anche i mercati nazionali ed esteri, così come ha già fatto il celebre pasticciotto “Il Gran Leccese”, esportato con successo in gran parte d’Europa.

Fondata da Michele Branca nel 2000, l’azienda ha saputo crescere grazie all’intuizione di puntare su prodotti surgelati di alta qualità ispirati alla tradizione salentina, oggi realizzati in uno stabilimento di 1.500 metri quadrati a Collepasso, sotto la guida dei figli Luca e Andrea. Una realtà produttiva che ha fatto dello street food un piccolo miracolo economico, portando i sapori del Sud ben oltre i confini regionali.

Alla base di tutto, un’attenzione costante alla sostenibilità: l’azienda copre circa il 40% del fabbisogno energetico con impianti fotovoltaici, investe nel packaging riciclabile, riduce gli scarti di produzione e collabora attivamente con associazioni benefiche come il Banco delle Opere di Carità Puglia, donando eccedenze alimentari.

Branca è anche vicina al mondo dello sport e al tessuto sociale del territorio. “Lo sport è un valore”, afferma Luca Branca, “come è un valore restituire qualcosa alla terra che ci ha dato tanto”. Un impegno che è stato riconosciuto anche con il conferimento ad Andrea Branca della qualifica di socio onorario dell’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo.

I festeggiamenti per i 25 anni di attività culminano in questi giorni con l’apertura di un nuovo store a Casarano, in viale Stazione 11, dove sarà possibile acquistare il nuovo rustico alla mozzarella di bufala campana DOP, pronto da gustare anche tra le mura domestiche.

Un'altra scommessa di gusto firmata Branca. E, ancora una volta, vinta.