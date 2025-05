Carapelle, esplosione nella notte: preso di mira il bancomat dell’ufficio postale

CARAPELLE - Una violenta esplosione ha svegliato Carapelle, nel Foggiano, nelle prime ore del mattino di, intorno alle, quando unha gravemente danneggiato il

Secondo le prime informazioni diffuse dai Carabinieri, i responsabili dell’atto criminale avrebbero utilizzato la cosiddetta “marmotta”, un dispositivo esplosivo rudimentale inserito nella fessura del Postamat, con l’intento di forzare lo sportello e accedere al denaro contenuto al suo interno.

I militari sono giunti sul posto pochi minuti dopo l’esplosione per eseguire i rilievi tecnici e avviare le indagini preliminari. Al momento, non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro prima di fuggire. Quel che è certo è che i danni alla struttura dell’ufficio postale sono ingenti e l'intera area è stata transennata per motivi di sicurezza.

Fondamentali per le indagini potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno dell’edificio. I filmati sono attualmente al vaglio degli investigatori e potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione dei responsabili.

L’episodio si inserisce in un preoccupante trend di attacchi a sportelli automatici registrati negli ultimi mesi in diversi comuni della provincia di Foggia. Sulla vicenda indaga la Compagnia dei Carabinieri di Foggia, che non esclude alcuna pista, compresa quella di una banda organizzata specializzata in questo tipo di reati.

Intanto, nella comunità cresce la preoccupazione per la sicurezza del territorio e si rinnova la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine per prevenire simili atti criminali.