Carlantino celebra l’English Day: bambini da tutti i Monti Dauni per una giornata di giochi e apprendimento

A partire dalle 9.30, i piccoli studenti si ritroveranno davanti alla sede municipale per ricevere il benvenuto ufficiale, accompagnato da una coreografia realizzata dai bimbi della scuola dell’infanzia di Carlantino. A seguire, si svolgeranno giochi itineranti, dislocati in diversi punti suggestivi del borgo: davanti alla chiesa madre San Donato, presso il belvedere del rione Toppo, e davanti alla chiesa della Santissima Annunziata, per concludersi nel nuovo anfiteatro comunale.

L’iniziativa punta a promuovere l’apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco e la socializzazione, in un contesto dinamico e inclusivo, fuori dalle mura scolastiche. Oltre all’aspetto linguistico, l’English Day rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza al territorio e la collaborazione tra i diversi comuni dell’area montana.

Il momento conclusivo sarà conviviale e comunitario, con la condivisione di attività e momenti di festa tra bambini, docenti e accompagnatori.

Alla giornata parteciperanno Carmela Vendola, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Monti Dauni, la consigliera comunale Marilinda Martucci, delegata ai servizi scolastici, e Lena Pozzuto, responsabile del plesso scolastico di Carlantino, insieme agli insegnanti dei diversi plessi coinvolti.

“Siamo felici di accogliere i bambini di tutto l’Istituto qui a Carlantino – ha dichiarato il sindaco Graziano Coscia – sarà meraviglioso vedere il paese animato dalla loro gioia. L’amministrazione è e sarà sempre al fianco delle iniziative scolastiche. In questi anni abbiamo investito molto nelle nostre scuole: dalla nuova palestra alla mensa ristrutturata, dai lavori di messa in sicurezza realizzati grazie al PNRR alla sistemazione del solaio della primaria nel 2019. Crediamo nei nostri giovani e nella scuola come cuore pulsante del futuro del territorio”.

Carlantino, per un giorno, sarà dunque capitale dell’inglese e della gioia infantile, con un evento che unisce formazione, cultura e comunità.