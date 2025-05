La Puglia conquista il Giappone con Peppe Zullo: ambasciatore dei sapori all’Italy Expo di Osaka 2025

– La Puglia parla la lingua universale del gusto e conquista il Giappone grazie al talento e alla passione di, chef e “cuoco contadino” di Orsara di Puglia, protagonista assoluto all’. Dopo aver incantato Samarcanda e l’Uzbekistan nel 2024 durante la “Settimana della cucina italiana nel mondo”, Zullo ha esportato nuovamente i sapori autentici della terra pugliese in una delle vetrine internazionali più importanti dell’anno.

Accompagnato dalla Regione Puglia, il cuoco dauna ha ricoperto il ruolo di ambasciatore della cucina mediterranea all’interno del Padiglione Italia, raccontando attraverso lo storytelling gastronomico l’eccellenza agroalimentare pugliese. Il ristorante in terrazza è diventato così una finestra sul Mediterraneo, dove DOP, IGP e prodotti biologici hanno brillato in tutta la loro genuinità, dal pane di grano duro alle orecchiette, dalla burrata e mozzarella fino all’olio extravergine di oliva e ai vini pugliesi.

Nel cuore dell’Expo, tra degustazioni guidate, aperitivi mediterranei e welcome coffee, il pubblico giapponese ha potuto scoprire e assaporare la semplicità raffinata della cucina pugliese, lasciandosi guidare dalla narrazione appassionata di Peppe Zullo. L’esperienza culinaria ha accompagnato anche i momenti tecnici e istituzionali nell’Auditorium, rafforzando il legame tra cultura gastronomica e diplomazia economica.

“I giapponesi hanno apprezzato moltissimo quanto gli è stato proposto – racconta Zullo – e attraverso il cibo siamo riusciti a creare un ponte autentico tra due culture. È stata un’esperienza entusiasmante e formativa, resa possibile grazie alla sinergia con la Regione Puglia, l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia e il direttore del Dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone”.

L’obiettivo, centrato in pieno, era duplice: rafforzare la posizione delle imprese pugliesi del comparto agroalimentare sul mercato globale e creare nuove opportunità di internazionalizzazione per i prodotti di qualità. Una sfida vinta grazie alla capacità della Puglia di farsi riconoscere e amare nel mondo per ciò che è: terra di tradizioni, autenticità e sapori che parlano al cuore, ovunque nel mondo.