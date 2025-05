Ceglie Messapica, trovato il corpo senza vita di Gina Monaco: era scomparsa il 6 aprile

CEGLIE MESSAPICA (BR) – Tragico epilogo nelle ricerche di Gina Monaco, la donna di 60 anni scomparsa lo scorso 6 aprile: il suo corpo senza vita è stato ritrovato oggi in un boschetto in contrada Moretto, alle porte del paese.Il cadavere è stato rinvenuto in una zona isolata, alle spalle della marmeria del compagno e non lontano dalla loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia scientifica e il medico legale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi.Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Le autorità mantengono il massimo riserbo, in attesa dei risultati dell’autopsia, che dovrà chiarire le cause e le circostanze del decesso. Nessun segno evidente, infatti, ha finora permesso di determinare se si tratti di una morte naturale, di un gesto volontario o di un evento violento.La scomparsa della donna, molto conosciuta in paese, aveva destato grande preoccupazione tra familiari e comunità locale. Dopo la denuncia della sua sparizione, erano stati avviati giorni intensi di ricerche, senza però alcun esito fino al drammatico ritrovamento odierno.Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo le ultime ore di vita della donna per fare luce su quanto accaduto.