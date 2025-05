Festa di San Nicola, proteste nel quartiere Umbertino: “Dj set improvvisati e musica fino all’alba. Dove sono i controlli?”

BARI – Prime proteste nel quartiere Umbertino dopo la notte inaugurale dei festeggiamenti per San Nicola. Un residente ha denunciato pubblicamente, con un post pubblicato su un gruppo Facebook locale, la situazione di degrado e disturbo vissuta nella notte: “E anche questa notte sino alle prime ore dell’alba nel far west dell’Umbertino dj set ed inquinamento acustico a gogò. Dove sono i controlli? Questi i risultati del codice di autoregolamentazione”.Secondo quanto segnalato, centinaia di giovani si sono radunati per improvvisare un karaoke all’aperto, con la musica diffusa ad alto volume da una cassa acustica installata su un’auto. Un fenomeno che – lamenta il residente – si ripeterebbe ormai da tempo, soprattutto durante eventi e ricorrenze, creando forti disagi ai cittadini che vivono nella zona.“La situazione è diventata insostenibile – si legge ancora nel post –. Occorre tornare alle ordinanze restrittive e ripristinare i controlli, per garantire il diritto alla salute dei residenti e impedire che il quartiere si trasformi, ogni volta, in una discoteca a cielo aperto.”Il riferimento è anche al codice di autoregolamentazione promosso in passato per gestire gli eventi nel rispetto del decoro e della convivenza civile, ma che – secondo alcuni abitanti – non sarebbe sufficiente senza un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e delle autorità locali.Al momento, non si registrano risposte ufficiali da parte dell’amministrazione comunale. Intanto, la festa di San Nicola prosegue tra devozione, eventi religiosi e iniziative popolari, ma con un clima di crescente attenzione ai temi della convivenza urbana e del rispetto delle regole.