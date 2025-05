Cerignola, medico si addormenta in Pronto Soccorso: paziente attende su barella. Il video diventa virale

– Un paziente in attesa su una barella, il medico che dovrebbe visitarlo addormentato su una sedia. È quanto accaduto nella notte tra ilnel, in provincia di Foggia. La scena, ripresa con un cellulare dai parenti di un altro paziente presente in sala, è diventata in poche ore, sollevando una pioggia di polemiche.

Il video mostra un paziente disteso, in attesa di essere preso in carico, mentre il medico di turno – visibilmente esausto – dorme seduto nella postazione di lavoro. Secondo quanto riferito da fonti interne, non si tratterebbe di un caso isolato. Alcuni colleghi dello stesso reparto avrebbero già inviato una lettera alla direzione sanitaria, denunciando episodi analoghi e chiedendo “opportuni provvedimenti per tutelare la salute dei pazienti e il loro stesso lavoro”.

Stanchezza, carichi di lavoro e turni massacranti potrebbero essere alla base dell’episodio, ma l’immagine di un medico addormentato mentre un paziente aspetta assistenza ha inevitabilmente sollevato dubbi sull’organizzazione del servizio e sull’efficienza della struttura ospedaliera.

In attesa di un chiarimento ufficiale da parte della direzione sanitaria dell’ospedale Tatarella, cresce la preoccupazione tra cittadini e personale medico per una situazione che – stando alle segnalazioni interne – non sarebbe più tollerabile.

Il caso riaccende il dibattito sulla crisi del sistema sanitario, sulla carenza di organico nei Pronto Soccorso e sulla necessità di garantire condizioni di lavoro che consentano ai medici di operare in sicurezza, senza rischi per sé e per i pazienti.