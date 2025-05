“Il canto della sirena” di Emma Dante inaugura il Festival Maggio all’Infanzia 2025 al Teatro Piccinni di Bari

ph_Carmine Maringola

BARI – Una fiaba che incanta grandi e piccoli, un racconto senza tempo che prende vita attraverso l’intensità poetica e visionaria di: è Il canto della sirena lo spettacolo chedomenicasul palcoscenico del, nell’ambito delladel Comune di Bari in collaborazione con

Un debutto atteso in Puglia per questa rilettura libera e originale de La Sirenetta di Andersen, in cui Viola Carinci, Davide Celona e Stephanie Taillandier raccontano la storia della sirena Agnese: la più giovane di sei sorelle, che salva un principe da un naufragio e, innamoratasi, decide di rinunciare alla sua voce e alla coda per inseguire il sogno d’amore sulla terraferma. Ma il prezzo da pagare è alto: se non sarà amata a sua volta, svanirà tra le onde, diventando schiuma di mare. Una storia che, come tutte le vere fiabe, sa essere delicata e crudele, dolce e malinconica.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 6 anni, ed è pensato per un pubblico trasversale, capace di toccare corde emotive profonde in bambini e adulti. Biglietti a partire da 5 euro disponibili presso il botteghino del Teatro Piccinni e su Vivaticket.

Con Il canto della sirena si apre una ricca stagione teatrale per le nuove generazioni: oltre 70 appuntamenti che toccheranno anche Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, come si legge nel programma completo disponibile su www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival Maggio all’Infanzia, giunto alla sua XXVIII edizione, è organizzato dalla Fondazione SAT – Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, il progetto curato da Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione di Puglia Culture, Compagnia La luna nel letto, Teatro comunale di Ruvo, Le Nuvole – Teatro Stabile d’Innovazione ragazzi, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia e TRAC – rete delle residenze teatrali pugliesi. Il Festival è inserito nelle reti Italiafestival ed EFA – European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).