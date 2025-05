Champions League, finale da sogno: sarà Inter-PSG a Monaco il 31 maggio

Psg fb

I francesi eliminano l’Arsenal con un doppio successo. Decisivi Fabian Ruiz, Hakimi e Donnarumma. Ora la sfida con l’Inter per la corona d’Europa

Parigi, 7 maggio 2025 – Sarà il Paris Saint Germain a sfidare l’Inter nella finalissima di Champions League in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La squadra di Luis Enrique ha conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo eliminando l’Arsenal con un successo anche nel ritorno della semifinale: 2-1 al Parco dei Principi, dopo lo 0-1 ottenuto a Londra all’andata.

A indirizzare il match sono stati i gol di Fabian Ruiz, ex Napoli, e Achraf Hakimi, ex nerazzurro, che hanno confermato l’efficacia e la maturità del gruppo francese. In più, a blindare il risultato ci ha pensato Gianluigi Donnarumma, protagonista con una serie di parate decisive che hanno spento le speranze di rimonta dei Gunners. Inutile, nel finale, la rete di Saka, che ha riacceso solo per qualche minuto l’entusiasmo degli inglesi.

Il PSG stacca così un pass meritatissimo per la sua seconda finale di Champions League negli ultimi cinque anni, e lo fa con un gioco solido, concreto e maturo, guidato da un tecnico esperto come Luis Enrique e trascinato da un mix di stelle affermate e giovani affamati.

Ad attenderli ci sarà un’Inter galvanizzata dall’impresa contro il Barcellona, capace di imporsi in un doppio confronto entusiasmante e già entrata nella leggenda nerazzurra. Sarà quindi una finale ad altissima intensità, con tanti ex in campo e una posta in palio che vale la gloria continentale.

Appuntamento fissato: venerdì 31 maggio a Monaco, per un ultimo atto da brividi tra due colossi del calcio europeo.