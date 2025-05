Chiara Appendino a Triggiano il 21 maggio per sostenere Pino Toscano: “Costruiamo il cambiamento”

Domani,, lasarà aper un incontro pubblico a sostegno di, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 in Piazza Vittorio Veneto, dove la deputata sarà affiancata dal coordinatore regionale del M5S e deputato Leonardo Donno, in un’iniziativa che punta a mobilitare il consenso cittadino a pochi giorni dal voto.

«Sarà l’occasione – spiega Raimondo Innamorato, coordinatore provinciale del M5S di Bari – per confrontarci su temi e proposte concrete, per dare un nuovo impulso allo sviluppo di Triggiano. Una città che ha bisogno di una guida amministrativa in netta discontinuità con il passato».

Durante l’incontro, Appendino — già sindaca di Torino dal 2016 al 2021 — condividerà la propria esperienza amministrativa, offrendo spunti su legalità, trasparenza e servizi al cittadino, valori fondamentali del progetto politico a sostegno di Toscano.

«Siamo certi – conclude Innamorato – che saremo in tanti a partecipare per dare una spinta decisiva in quest’ultima settimana al nostro candidato sindaco Pino Toscano, una figura capace e credibile, pronta a continuare a costruire il cambiamento di cui Triggiano ha bisogno».

L’incontro rappresenta uno degli ultimi eventi pubblici della campagna elettorale del M5S a Triggiano, e si inserisce in un più ampio tour dei vertici pentastellati in Puglia a supporto delle candidature locali.