I CCCP arrivano a Bari per l'ultimo tour: il 12 luglio alla Fiera Del Levante

Cresce l’attesa per CCCP – ULTIMA CHIAMATA, il tour finale dei CCCP – FEDELI ALLA LINEA, al via il 27 giugno dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Quest’estate, la band punk capitanata da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, saliranno sul palco delle principali città italiane per un’ultima chiamata.

Lo spettacolo di immagini, parole e musica di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur che ha visto la partecipazione sul palco anche di Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi, con la regia di Fabio Cherstich, è stato proiettato in anteprima nazionale lo scorso 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia, dove la band, in esclusiva per il Teatro Valli, ha portato in scena il primo atto della Cerimonia Pubblica di commiato e ringraziamento di CCCP, con la regia di Fabio Cherstich.

Queste le date di CCCP – ULTIMA CHIAMATA, il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti:

27 giugno – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

3 luglio – LEGNANO (MILANO) – Castello di Legnano

8 luglio – NAPOLI – Ex Base Nato

12 luglio – BARI – Fiera del Levante, nell’ambito del Locus Festival

18 luglio – PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) – Villa Contarini

24 luglio – RIMINI – Piazzale Federico Fellini

30 luglio – TAORMINA – Teatro Antico di Taormina