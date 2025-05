Masters primavera/estate 2025: l'evoluzione continua

MILANO - Fondata nel 1977 da Renato Zaltron, oggi l’azienda è un punto di riferimento nel mondo del trekking e dell’outdoor. Sotto la guida di Laura e Paolo Zaltron, Masters ha saputo preservare l’eccellenza del "Made in Italy", affrontando con determinazione le sfide di un mercato sempre più competitivo e mantenendo intatta la propria identità.





IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO: CRESCITA, COERENZA, SFIDA

La collezione SS25 segna un’evoluzione importante: un’immagine rinnovata, un posizionamento chiaro e una comunicazione più efficace. Ogni modello accompagna l’escursionista in un viaggio tra colori, tecnologie e grafiche intuitive, facilitando la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze, dal principiante all’esperto, dall’escursionista occasionale all’appassionato di percorsi tecnici e impegnativi. PUNTI CHIAVE Nuova gamma di prodotto, con famiglie ben strutturate e nomi accattivanti. Caratteristiche tecniche ampliate e possibilità di personalizzazione. Struttura di gamma semplificata per una distribuzione più efficiente. Design coordinato per un’identità visiva forte e riconoscibile.





STILE E DESIGN

Estetica coerente e distintiva su tutti i modelli, rafforzando l’identità del brand. Grafiche ispirate ai profili montani: dalle vette delle linee Speedster e Pathfinder, alle dolci pendenze delle gamme Hiker e Ranger, fino ai rilievi collinari della famiglia Scout, che accompagna l’escursionista fino a valle. Innovativa tecnologia di verniciatura che conferisce ai bastoni una finitura brillante, con sezioni parzialmente trasparenti che rivelano l’alluminio spazzolato, esaltandone la qualità.





TECNOLOGIE INNOVATIVE

La collezione SS25 integra soluzioni tecniche d’avanguardia per garantire ergonomia, comfort e traspirabilità: Impugnature in E.V.A. con logo laserato per una migliore identificazione e un tocco di stile. EVO Strap, leggera e confortevole, elimina la fibbia e offre una regolazione intuitiva con il sistema Automatic-Stop System. Alcuni modelli presentano un’estensione E.V.A. ridisegnata per una presa più stabile e versatile. Passamano in poliestere morbido con un intreccio sofisticato che unisce eleganza e minimalismo. Informazioni tecniche integrate direttamente sul prodotto con grafiche intuitive, mentre il limite di regolazione della sezione è evidenziato per garantire massima sicurezza all’utente. Masters prosegue nel suo percorso di innovazione, curando ogni dettaglio per offrire un’esperienza di trekking senza compromessi

Per il 2025, la collezione Masters si rinnova con un design aggiornato, nuove tonalità e un’ergonomia migliorata, in perfetta sintonia con la filosofia aziendale: precisione tecnica, affidabilità e stile. I modelli della stagione Primavera/Estate sono pensati per chi vive la montagna con passione, alla ricerca della libertà che solo la natura sa offrire.