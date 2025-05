Cinema, l'attore Emanuele Carlo Ostuni sbarca ad Hollywood per i suoi 60 anni

Parliamo di cinema e dell'attore Emanuele Carlo Ostuni. Quest'anno l'attore ha voluto celebrare i suoi 60 anni a Hollywood, ed è pronto a debuttare nella capitale del cinema il 22 marzo, segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera internazionale. Parliamo di cinema e dell'attore Emanuele Carlo Ostuni. Quest'anno l'attore ha voluto celebrare i suoi 60 anni a Hollywood, ed è pronto a debuttare nella capitale del cinema il 22 marzo, segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera internazionale.





Attore e autore versatile, Emanuele Carlo Ostuni ha recitato in produzioni televisive e cinematografiche di rilievo, oltre che in teatro. Ha anche lavorato come conduttore televisivo, radiofonico e curato la comunicazione teatrale. Il suo ultimo ruolo è quello del questore Cazzaniga nel film "Un delitto ideale", in uscita. Attraverso questo importante traguardo, Emanuele Carlo Ostuni punta a espandere il suo percorso artistico oltreoceano.