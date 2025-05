San Pancrazio Salentino, al Forum Eventi arriva Fabrizio Ravanelli in un incontro per tutti i tifosi juventini

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - Venerdì 23 maggio, alle ore 18.30, il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli amanti del calcio: protagonista assoluto sarà Fabrizio Ravanelli, l’indimenticabile "Penna Bianca", leggenda della Juventus e del calcio italiano. - Venerdì 23 maggio, alle ore 18.30, il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli amanti del calcio: protagonista assoluto sarà Fabrizio Ravanelli, l’indimenticabile "Penna Bianca", leggenda della Juventus e del calcio italiano.





Organizzato dallo Juventus Official Fan Club Aquile Bianconere, l’incontro è aperto a tutti i tifosi bianconeri e non solo, e rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino uno dei campioni che hanno scritto pagine memorabili della storia juventina.





Durante la serata, Fabrizio Ravanelli ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, dai trionfi in bianconero – lo Scudetto del 1994/95 e la leggendaria Champions League conquistata nella stagione 1995/96 – alle esperienze internazionali in Inghilterra e Francia, senza dimenticare il suo percorso con la Nazionale italiana, con cui ha collezionato 22 presenze e 8 reti.





Ad impreziosire l’evento ci sarà anche la partecipazione di Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, che accompagnerà il pubblico in un viaggio ricco di emozioni, curiosità e aneddoti.





Nato a Perugia e cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, Ravanelli ha vestito, tra le altre, le maglie di Juventus, Lazio, Perugia, oltre ad aver militato in Premier League per quattro stagioni e in Ligue 1 per due anni, tra cui una con il Marsiglia. La sua carriera da allenatore lo ha portato anche all’estero, con esperienze sulla panchina dell’Ajaccio in Francia e dell’Arsenal Kiev in Ucraina.





Una serata di sport, passione e ricordi, che promette di regalare emozioni a tutti i presenti.