Cisl Puglia, Antonio Castellucci riconfermato Segretario Generale

BARI – Antonio Castellucci è stato riconfermato alla guida della Cisl Puglia. Lo ha deciso il Consiglio generale regionale, riunitosi oggi nell’ambito della seconda giornata del XIV congresso, che si è svolto alla presenza della segretaria nazionale Daniela Fumarola. Insieme a Castellucci, sono stati eletti anche Valentina Donno e Salvatore Castrignanò, che completano la segreteria regionale.

Nel corso dei lavori congressuali, al centro del dibattito il tema cruciale del lavoro, con particolare attenzione alla grave crisi demografica che affligge anche la Puglia e più in generale il Mezzogiorno. “È necessario investire nel Sud per creare un’occupazione di qualità, ben contrattualizzata, tutelata, formata e ben retribuita – ha sottolineato Daniela Fumarola –. Diversamente, continueremo a disperdere la nostra risorsa più preziosa: il capitale umano, senza il quale il nostro futuro non sarà né equo né sostenibile”.

Il ricordo di Giulio Pastore e il Premio “Tina Anselmi”

Fumarola ha voluto anche ricordare i 75 anni della Cisl e il suo fondatore Giulio Pastore, sottolineando il ruolo autonomo del sindacato nel corso dei decenni, “sempre al fianco dei lavoratori, con coerenza e senso di responsabilità”.

A margine dei lavori, la Cisl Puglia ha conferito il Premio “Tina Anselmi” all’associazione “Volontari di Bethesda”, attiva da oltre trent’anni negli ospedali della regione con un’opera silenziosa e costante al fianco di chi soffre. Un riconoscimento al valore del volontariato e alla dimensione umana e solidale che la Cisl continua a sostenere.

Castellucci: “La Cisl sarà sempre costruttiva e risolutiva”

“Ringrazio per la rinnovata fiducia – ha dichiarato Castellucci dopo la sua rielezione –. Ci attendono molte sfide complesse, ma sono certo che potremo affrontarle con la giusta determinazione. Da parte mia e della Cisl Puglia confermo il massimo impegno: la voce dei lavoratori continuerà ad arrivare sui tavoli di confronto, con un atteggiamento costruttivo, serio e risolutivo”.

La Cisl Puglia si prepara così ad affrontare i prossimi anni con una leadership consolidata, una visione autonoma e un obiettivo chiaro: rafforzare i diritti, il lavoro e la dignità delle persone, in una regione che ha ancora molto da esprimere ma che ha bisogno di scelte coraggiose e lungimiranti.