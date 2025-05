CSR Puglia, investimenti per 27 milioni di euro per nuovi impianti olivicoli nelle aree colpite da Xylella

BARI – Si è conclusa oggi, 23 maggio 2025, la raccolta delle domande per l’Intervento SRD01.01B del Complemento di Sviluppo Rurale Puglia 2023-2027, dedicato alla rinascita produttiva delle zone olivicole pugliesi colpite dalla Xylella fastidiosa sub. pauca. Il bilancio è più che positivo: 365 progetti presentati, 27 milioni di euro di investimenti attivati, con un contributo pubblico da 18,7 milioni di euro finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Grazie a queste risorse, oltre 3.200 ettari di superficie potranno essere riconvertiti con 2.235.199 nuove piante di olivo, esclusivamente varietà resistenti o tolleranti al batterio che ha devastato il patrimonio agricolo e paesaggistico del Salento e di parte della Puglia negli ultimi anni.

Pentassuglia: “Segnale forte di rinascita e fiducia”

“Siamo davanti a un segnale concreto e incoraggiante da parte del mondo agricolo pugliese – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia –. I numeri confermano l’interesse reale degli agricoltori per una strategia che unisce modernizzazione e rigenerazione del territorio. La battaglia contro la Xylella non è finita, ma con strumenti come questo, possiamo finalmente parlare anche di rilancio produttivo e di una nuova identità per le aree colpite.”

Nardone: “È solo l’inizio di una stagione di rilancio per l’arboricoltura”

A fare il punto tecnico è Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del CSR:

“Questo è il primo dei bandi del CSR Puglia 2023-2027 a chiudersi, e rappresenta l’inizio di una nuova stagione per l’arboricoltura pugliese. Grazie a criteri semplificati e più accessibili, possiamo procedere ora con istruttorie rapide e concessioni tempestive degli aiuti. Le nuove piante saranno non solo più resistenti al batterio, ma anche più adatte alle esigenze del mercato e ai cambiamenti climatici.”

Con l’intervento SRD01.01B, la Regione Puglia mette in campo una risposta concreta alla crisi generata dalla Xylella fastidiosa, offrendo alle aziende agricole una leva per rigenerarsi e contribuire alla rinascita del paesaggio rurale, trasformando una ferita in opportunità di innovazione e resilienza.

Il comparto olivicolo pugliese guarda ora al futuro con un rinnovato spirito imprenditoriale, forte del sostegno europeo e di una programmazione regionale che punta sulla qualità, sostenibilità e competitività.