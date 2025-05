Corato, arrestato per spaccio: sequestrati oltre 110 grammi di cocaina e marijuana

Importante operazione dellaa Corato, dove lo scorso, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di droga, è stato, colto in flagranza di reato e ritenuto presunto responsabile di

L’arresto è avvenuto a seguito di un controllo d’iniziativa da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Corato, che hanno fermato un’autovettura condotta da un uomo già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione personale e veicolare, sotto il sedile lato guidatore, sono state rinvenute 7 bustine in cellophane contenenti 10 grammi di marijuana.

La scoperta nella sua abitazione

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, che ha mostrato un comportamento nervoso e ostile, tentando di ostacolare l’operato degli agenti, urlando e dimenandosi nel probabile tentativo di allertare eventuali altri presenti nell’abitazione.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto, su un seggiolone per bambini, due borselli contenenti:

79 dosi di cocaina di varia grammatura, confezionate e pronte alla vendita,

due grosse pietre di cocaina per un peso complessivo di 112 grammi ,

una busta con 43 grammi di marijuana ,

3 bilancini di precisione, 11 nastri isolanti, 250 bustine in cellophane per il confezionamento e una macchina sigilla sacchetti.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio, successivamente convalidato dalla Procura di Trani.

Misure cautelari e valore del sequestro

L’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Trani, è stato associato alla Casa Circondariale di Trani. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari.

Secondo le stime degli inquirenti, l’attività ha permesso di sottrarre al mercato della droga sostanze per un valore illecito superiore ai 10.000 euro.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che i provvedimenti adottati non sono definitivi e che l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a eventuale sentenza irrevocabile di condanna, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione Italiana.