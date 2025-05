Tragedia nel Salento: muore a 23 anni in moto, trovato all’alba accanto a un ulivo

Una tragedia ha sconvolto la comunità salentina:, 23 anni, è stato ritrovato senza vita all’alba di oggi, nella campagna che costeggia la, in provincia di Lecce. Il giovane era, dopo essere uscito di casa in sella alla sua moto e non aver più fatto ritorno.

Preoccupati per l’assenza prolungata, i genitori avevano denunciato la scomparsa nelle ore serali. Le ricerche si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del corpo, ai piedi di un ulivo, a poca distanza dalla carreggiata. Accanto a lui, la sua moto.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

A fare la drammatica scoperta è stato un automobilista di passaggio, che ha notato il corpo e il veicolo fuori strada. Ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per Filippo non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Ipotesi e indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, l’ipotesi più accreditata è che Filippo abbia perso il controllo della moto, finendo fuori strada da solo. Tuttavia, gli inquirenti non escludono il coinvolgimento di altri veicoli, e per questo sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

La salma è stata trasportata all’obitorio per gli esami autoptici, mentre proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Un intero paese sotto choc

Filippo Mastrangelo era originario di Trepuzzi, comune già profondamente colpito dalla notizia. In queste ore, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, stretti attorno al dolore della famiglia.