Crisi idrica, De Santis (Pd): “Serve collaborazione tra Puglia e Molise per un’opera strategica a beneficio di agricoltori e territori”

“L’acqua è un bene pubblico da tutelare e valorizzare per il bene comune”. Parte da questo principio l’intervento della consigliera regionale pugliese(PD), che interviene nel dibattito sulla crisi idrica e sull’infrastruttura di collegamento tra lain Molise e lain Puglia.

Un’opera strategica, secondo il Partito Democratico pugliese, per fronteggiare la crescente emergenza legata alla siccità e garantire un approvvigionamento idrico efficiente e solidale a cittadini, agricoltori e imprese di entrambe le regioni.

“In un’epoca in cui la risorsa idrica è sempre più scarsa e strategica – dichiara De Santis – è nostro dovere adottare una visione lungimirante e mettere in campo competenze e strumenti per garantirne un uso equo ed efficiente”.

Il Partito Democratico auspica che la collaborazione istituzionale tra Puglia e Molise prosegua con determinazione, portando a compimento la rete primaria di collegamento idrico. Un’infrastruttura fondamentale, secondo la consigliera, non solo per evitare lo spreco di acqua che oggi viene scaricata in mare, ma anche per potenziare le reti irrigue del territorio molisano, a beneficio diretto della produttività agricola.

“È giusto che l’acqua in eccesso non venga dispersa – aggiunge – ma è altrettanto giusto garantire una rete efficiente anche nel Molise. Solo così potremo rafforzare il principio di equità tra le comunità”.

De Santis chiede che il Governo nazionale faccia la propria parte, stanziando le risorse necessarie: 150 milioni di euro per la parte molisana dell’opera e 20 milioni per il tratto pugliese. La Regione Puglia, afferma, è pronta a contribuire, riconoscendo anche al Molise i dovuti ristori per la gestione e manutenzione delle infrastrutture comuni.

Infine, un commento alle recenti dichiarazioni del leghista Fabio Romito, che aveva accusato il PD molisano di ostacolare il dialogo tra le due Regioni: