Crollo via De Amicis-via Pinto, sopralluogo del Sindaco Leccese: "Lavori secondo cronoprogramma, nessuna traccia di amianto"

- Il sindaco ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul cantiere allestito per la rimozione delle macerie della palazzina crollata lo scorso 5 marzo all'incrocio tra via De Amicis e via Pinto. L'obiettivo della visita è stato verificare l'andamento dei lavori di bonifica e ripristino dell'area.

Il sindaco ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel voler restituire al più presto condizioni di normale vivibilità ai residenti delle zone adiacenti al cantiere.

Le operazioni di rimozione delle macerie proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito, con attività previste anche nei prossimi sabati, al fine di rispettare i tempi prefissati e liberare completamente l'area dai detriti.

Parallelamente alle operazioni di sgombero, continua il monitoraggio ambientale della zona. I risultati delle analisi hanno confermato l'assenza di aereodispersione di amianto, rassicurando ulteriormente i cittadini sulla sicurezza delle operazioni in corso.

Il sopralluogo del sindaco testimonia l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la situazione e la volontà di procedere speditamente al ripristino della normalità in un'area così importante della città.