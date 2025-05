Masters 1000 Madrid, Musetti si arrende a Draper: britannico in finale con Ruud

lore_musetti Ig

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale del torneo Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid, Lorenzo Musetti viene eliminato dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-3 7-6, al termine di un match durato un’ora e 57 minuti.

Nel primo set Draper impone il suo ritmo grazie a un servizio particolarmente efficace, che limita le possibilità di risposta dell’azzurro. Musetti, attualmente numero 8 del ranking ATP, fatica a trovare le contromisure ai colpi precisi del britannico e cede il set iniziale.

Nel secondo parziale l’equilibrio regna sovrano fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break. Qui, Draper alza ulteriormente il livello, spingendo con il rovescio e con colpi rapidi e profondi da fondo campo che non lasciano scampo all’azzurro. Il britannico chiude così la partita e conquista l’accesso alla finale.

Per Draper si tratta della quattordicesima vittoria in carriera contro un tennista italiano, un dato che conferma la sua solidità contro gli azzurri.

Ad attenderlo in finale ci sarà il norvegese Casper Ruud, che nella prima semifinale ha superato l’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 50 minuti. Per Ruud è la terza qualificazione in carriera in una finale di un torneo Masters 1000, un ulteriore passo in avanti nella sua crescita sul circuito maggiore.

La finale promette spettacolo: da una parte l’ascesa del giovane Draper, dall’altra l’esperienza e la solidità di Ruud.