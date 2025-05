De Santis: “Al lavoro per un’alleanza strategica tra PD, M5S e AVS in Puglia. Uniti oggi per il territorio, domani per il Paese”

BARI – Il Partito Democratico della Puglia avvia ufficialmente il percorso verso un’alleanza politica strutturata con il, con l’obiettivo di costruire una coalizione progressista solida in vista delle prossime sfide elettorali regionali e nazionali. A confermare l’intenzione è il segretario del PD Puglia,, che in una nota definisce questo progetto un’opportunità storica per la regione e per l’Italia.

“Il Partito Democratico della Puglia è al lavoro per costruire l’alleanza strategica con il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra” – afferma De Santis – “La sinergia la costruiremo partendo dal programma per la Puglia. Nelle prossime settimane ci metteremo al lavoro per incrociare i percorsi programmatici, ma l’unità delle forze progressiste rappresenta un'opportunità per affrontare insieme le sfide che ci attendono”.

Un progetto condiviso per il futuro

Il segretario regionale del PD sottolinea la volontà di dar vita a una nuova stagione di governo, fondata su valori comuni, partecipazione e sostenibilità. L’obiettivo dell’alleanza è rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini, contrastare le disuguaglianze e proporre un modello di sviluppo attento all’ambiente e al territorio.

“Siamo convinti che questa alleanza possa portare a una nuova stagione di governo e di sviluppo. Il nostro impegno sarà quello di lavorare insieme per migliorare la vita dei cittadini pugliesi e italiani, promuovendo politiche innovative e sostenibili” – ha spiegato De Santis.

Apertura alla società civile e lotta al trasformismo

Tra i punti salienti del progetto anche la volontà di costruire liste aperte, inclusive, capaci di coinvolgere la società civile, le donne e le realtà territoriali. Un segnale chiaro di rottura con le logiche del trasformismo e un investimento dichiarato sul rinnovamento politico e generazionale.

Le priorità: lavoro, ambiente, giustizia sociale

Il percorso programmatico condiviso si concentrerà sulle grandi sfide del presente e del futuro: lotta alla povertà e all’esclusione sociale, contrasto alla precarietà, valorizzazione del lavoro dignitoso, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente.