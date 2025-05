Emergenza in volo: Airbus EasyJet diretto a Fuerteventura costretto a rientrare a Malpensa per fumo in cabina

MILANO - Un volo EasyJet partito da Milano Malpensa e diretto a Fuerteventura è stato costretto a rientrare d’urgenza a causa di un'emergenza a bordo. Si tratta del volo, operato con un(registrazione), decollato la mattina delalle oredaldello scalo milanese.

Poco dopo il decollo, il comandante ha segnalato alla torre di controllo la presenza di fumo bianco visibile in cabina e un forte odore percepito anche dai passeggeri. In via precauzionale, è stato deciso di fare immediatamente rientro a Malpensa, dove l’aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 35R.

Il velivolo è stato scortato sul piazzale dai mezzi dei Vigili del Fuoco e dai servizi di emergenza dell’aeroporto. Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito: i 203 occupanti a bordo sono stati sbarcati in sicurezza e assistiti dal personale EasyJet.

Il velivolo è stato immediatamente sottoposto a controlli tecnici approfonditi. Al momento, risulta ancora a terra a Milano, oltre 11 ore dopo l’atterraggio di emergenza, come riportato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio, EasyJet ha predisposto un aeromobile sostitutivo, un altro A321-200N registrato OE-ISC, che ha raggiunto Fuerteventura con un ritardo di circa 7 ore.

L’episodio ha sollevato qualche preoccupazione tra i viaggiatori, ma la prontezza dell’equipaggio e la tempestività dell’intervento a terra hanno permesso di gestire l’emergenza senza conseguenze. Restano in corso gli accertamenti tecnici per determinare le cause del fumo rilevato in cabina.