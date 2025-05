Digitalizzazione nell'Edilizia: Convegno a Bari con l'Assessore Delli Noci

- Il settore delle costruzioni pugliese si confronta con la sfida della digitalizzazione in un convegno promosso da Edilcassa di Puglia e Formedil Puglia. L'incontro, dal titolo, si terrà, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Sala Convegni R. Maurelli di Edilcassa di Puglia (via Napoli 329, Bari).

L'evento vedrà la partecipazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, insieme a istituzioni, esperti del settore, imprese e tecnici. L'obiettivo è analizzare le opportunità e i vantaggi della transizione digitale nel mondo dell'edilizia.

Il settore delle costruzioni, pur essendo un motore importante dell'economia, risulta ancora poco digitalizzato in Italia. Dati recenti evidenziano come solo il 20% delle imprese utilizzi tecnologie moderne come il Building Information Modeling (BIM), sensori IoT e piattaforme collaborative. Questa scarsa digitalizzazione rende il comparto particolarmente vulnerabile alle fluttuazioni economiche e alle variazioni dei fattori macroeconomici.

Il convegno si propone di approfondire come l'introduzione di tecnologie innovative possa rappresentare una leva strategica per:

Razionalizzare i costi

Aumentare l'efficienza

Rendere il comparto più resiliente agli shock esterni

Dalla prototipazione digitale all'uso di sensori per valutazioni predittive sugli immobili, la digitalizzazione offre la possibilità di una gestione più intelligente e sostenibile del settore, non solo per le nuove costruzioni, ma anche in un'ottica di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio esistente.

L'efficientamento dei processi attraverso le tecnologie digitali porterebbe benefici significativi in termini di:

SICUREZZA: grazie alla capacità di prevenire gli incidenti.

grazie alla capacità di prevenire gli incidenti. CONTROLLO: attraverso piattaforme gestionali condivise tra progettisti, fornitori e imprese.

attraverso piattaforme gestionali condivise tra progettisti, fornitori e imprese. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: permettendo di valutare l'impatto ambientale prima della costruzione e ottimizzare l'uso delle risorse.

L'incontro rappresenta un'importante occasione per il settore edile pugliese di comprendere le potenzialità della digitalizzazione e di confrontarsi sulle strategie da adottare per affrontare questa sfida cruciale per il futuro del comparto.