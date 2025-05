Bari-Pisa, la Curva Nord contesta e si svuota

Ssc Bari Fans fb

- È il 22' di Bari-Pisa quando la Curva Nord del San Nicola si svuota in segno di protesta per l'indecorosa prestazione del 1 maggio a Cosenza nella gara persa 1-0 con l'ultima in classifica del campionato cadetto. A nulla è bastata la rete dell'1-0 barese, peraltro segnata dall'ex di turno Bonfanti, per riportare l'incoraggiamento alla squadra. Quest'ultima è stata contestata, assieme alla proprietà e alla dirigenza del club biancorosso, con lo striscione riportante la scritta "Indegni!".