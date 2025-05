Due leggere scosse di terremoto in provincia di Foggia: nessun danno segnalato

ROMA - Due lievi scosse di terremoto, entrambe di magnitudo 2.1, sono state registrate nella giornata di lunedì 26 maggio 2025 in provincia di Foggia. I sismi, seppur di bassa intensità, si inseriscono in un contesto sismico attivo che sta interessando il territorio da inizio anno.La prima scossa è stata rilevata all’1:10 con epicentro nel Golfo di Manfredonia, a circa 7 chilometri da Mattinata e a una profondità di 10 chilometri. Si tratta del sessantesimo evento sismico di magnitudo pari o superiore a 2.0 registrato in provincia di Foggia dal 1° gennaio 2025, a conferma di un’attività sismica costante ma moderata nell’area.La seconda scossa è stata avvertita alle 7:12 del mattino, con epicentro localizzato a 13 chilometri da Ascoli Satriano e a una profondità di 14 chilometri. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone o cose.I due eventi, pur non avendo causato conseguenze rilevanti, confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione nei territori a moderata sismicità e di proseguire con il monitoraggio costante da parte degli istituti competenti.