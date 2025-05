Emma Villas punta sulla Puglia per l’estate 2025: più ville, soggiorni più lunghi e boom di turisti da USA e Svizzera

Villa Bellina

Crescono portfolio e valore delle prenotazioni in Puglia

CHIUSI – La Puglia torna sotto i riflettori del turismo di fascia alta. In vista della stagione estiva,, azienda leader nel settore del vacation rental di ville e dimore di pregio in Italia, ha rilanciato il proprio impegno sul territorio con un. L’iniziativa, intitolata “Your Property First”, ha visto la partecipazione del CEO, del management team e della rete commerciale regionale, insieme a oltredi ville, trulli e masserie del portfolio Emma Villas.

Durante gli incontri è stato condiviso l’aggiornamento al 20 maggio 2025 dei dati relativi alla regione: 47 proprietà gestite in esclusiva, distribuite tra Lecce (23), Brindisi (15), Bari (6) e Taranto (3), con un incremento del +9% rispetto al 2024. Aumenta anche il valore medio delle prenotazioni settimanali, che passa da 4.380 a quasi 4.500 euro (+3%), e la durata media dei soggiorni, oggi a 1,46 settimane contro le 1,37 dell’anno precedente.

“La Puglia si conferma una destinazione strategica per il turismo di qualità”, ha dichiarato Giammarco Bisogno, CEO di Emma Villas. “Abbiamo rafforzato il nostro portfolio con nuove dimore di prestigio e potenziato i servizi dedicati, con l’obiettivo di offrire esperienze autentiche e di altissimo livello”.

Chi sceglie la Puglia: più italiani, meno tedeschi, in crescita USA e Svizzera

I dati di prenotazione rivelano tendenze interessanti: gli italiani guidano la classifica con una crescita del +26%, seguiti da svizzeri (+54%) e statunitensi (+55%), che scalano le posizioni rispetto al 2024. In calo, invece, britannici (-14%) e soprattutto tedeschi (-50%), probabilmente per effetto della congiuntura economica interna.

“La fase di sviluppo post-pandemica ha influito sul pricing, spingendo verso l’alto i costi di soggiorno”, ha spiegato Bisogno. “Ora è fondamentale ritrovare un equilibrio sostenibile, rimodulando le tariffe insieme ai proprietari e restando competitivi per i mercati più sensibili”.

Emma Villas guarda al Sud Italia come nuova frontiera del turismo esperienziale, investendo in acquisizioni e property management e rendendo la Puglia un punto di riferimento del turismo di fascia alta.

EV Owners Club: vantaggi esclusivi per i proprietari

Tra le leve su cui punta Emma Villas c’è anche il rafforzamento del rapporto con i proprietari delle dimore. Con questo obiettivo è nato l’EV Owners Club, un programma esclusivo che offre vantaggi, sconti e servizi premium grazie a partnership con aziende leader in settori affini, come:

KE – BAT S.p.A. , per soluzioni ombreggianti,

Varaschin , per arredamento outdoor di design,

Piscine Castiglione, eccellenza nella progettazione di piscine interrate.

Il programma, lanciato un anno fa, si amplia oggi con nuove collaborazioni che promettono ricadute positive anche per le proprietà siciliane.

Con oltre 600 ville in esclusiva su tutto il territorio nazionale e oltre 55.000 ospiti accolti ogni anno, Emma Villas continua a consolidare la sua posizione come punto di riferimento nel segmento del turismo di lusso italiano, puntando sul binomio tra ospitalità di qualità e valorizzazione dei territori. E in questa strategia, la Puglia è sempre più protagonista.