L’Esercito e la guerra di Liberazione

In occasione della Festa della Repubblica sarà inaugurata il prossimo 27 maggio, al Museo Archeologico degli Ipogei di Trinitapoli, la mostra itinerante dal titolo: “La guerra di liberazione: il contributo dell’Esercito Italiano e delle donne nella nascita della Repubblica”.

L’esposizione, curata dal Comando Militare Esercito (CME) Puglia, in sinergia con la Città di Trinitapoli, con l’Associazione Nazionale Combattenti delle Forze Armate Regolari nella Guerra di Liberazione (ANCFARGL), dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori (ANGeT Sez. Monte Caccia) e i collezionisti privati Generale Franco Tria e Antonio Vesmile, propone pannelli didattici, documenti e cimeli, divise e scritti originali di Combattenti al fronte rivolti alle loro famiglie, nonché storie di donne che in quel tragico periodo, si distinsero per fatti d’arme.

L’inaugurazione della mostra, da parte del Comandante Militare Esercito “Puglia”, Colonnello Enrico Rosa, del Sindaco di Trinitapoli dott. Francesco di Feo e del Prefetto della provincia Barletta Andria Trani, dott.ssa Silvana D’Agostino, sarà preceduta da una conferenza storica tenuta dalla dott.ssa Stefania Di Michele, giornalista di tele Sveva, dal prof. Gaetano Bucci e dalla lectio Magistralis del prof. Nicola Neri, docente dell’Università degli Studi di Bari, con la moderazione del Tenente Colonnello Mauro Lastella.