Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico nella zona centrale

BARI – La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla a partire dalle ore 13:00 di martedì 27 maggio 2025, con validità per le successive 7 ore, per il territorio della Puglia centro-settentrionale e, in particolare, per l’area della Puglia Centrale Bradanica.

Secondo le previsioni, si attendono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Il fenomeno sarà accompagnato da rischio idrogeologico e idraulico localizzato, con possibili criticità nelle zone più vulnerabili.

L’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico indica uno scenario di potenziale pericolo per la popolazione, soprattutto in presenza di forti rovesci concentrati in brevi intervalli di tempo, che possono causare allagamenti, smottamenti o disagi alla viabilità urbana e rurale.