Sanità territoriale, firmato l’AIR della Medicina generale in Puglia: 80 milioni per rafforzare l’assistenza e i medici di famiglia h12

BARIÈ stato firmato l’per la medicina generale in Puglia, un’intesa dal valore complessivo di circache rappresenta una svolta significativa per il rafforzamento della sanità territoriale. L’accordo punta a modernizzare l’assistenza primaria, rafforzare gli organici dei medici di base con, e superare i modelli tradizionali di medicina di gruppo e di rete, ormai considerati superati.

A commentare con soddisfazione il risultato è il Segretario regionale del Partito Democratico della Puglia, Domenico De Santis, che sottolinea il valore dell’intesa:

“È un accordo importante, sia per l’investimento che mette in campo, sia per la visione che propone: una sanità pubblica più organizzata, più accessibile, più moderna”, ha dichiarato.

“Ringraziamo il Presidente Michele Emiliano e l’assessore Raffaele Piemontese per questo traguardo. Si tratta di un risultato che va nella direzione che da tempo sosteniamo: rafforzare la medicina del territorio significa dare risposte concrete ai cittadini e alleggerire la pressione sugli ospedali”.

Una delle principali novità dell’accordo è l’estensione dell’orario di disponibilità dei medici di medicina generale, che da giugno saranno operativi per 12 ore al giorno, assicurando così una presenza continua e più vicina ai bisogni della popolazione.

Il nuovo assetto delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), insieme alle risorse stanziate per supportare i professionisti, rappresenta una vera e propria svolta nell’organizzazione dei servizi di prossimità, con l’obiettivo di portare la sanità nei quartieri, nei paesi, nelle aree interne, riducendo diseguaglianze e tempi di attesa.

De Santis ha poi concluso con un appello all’attuazione concreta degli impegni:

“Adesso è fondamentale procedere senza ritardi con la pubblicazione delle zone carenti e con l’attuazione dei nuovi incentivi previsti per il servizio 118 e per la medicina penitenziaria. Il Partito Democratico continuerà a vigilare affinché gli impegni presi diventino realtà sul territorio”.