Ex Ilva, Meloni a Confindustria Bologna: “Serve collaborazione, il Governo farà la sua parte”

BOLOGNA – La questione dell’ex Ilva è tornata al centro del dibattito nazionale durante l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea di Confindustria Emilia-Romagna, tenutasi oggi a Bologna. La premier ha definito la situazione dell’acciaieria “molto complessa” e ha invocato unità e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

“C’è bisogno che tutti diano una mano e non ci siano attori che preferiscano mettere i bastoni tra le ruote: credo tutti comprendano cosa c’è in ballo”, ha dichiarato Meloni, lanciando un chiaro appello alla responsabilità condivisa.

L’intervento arriva in un momento decisivo per il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto, alle prese con gravi difficoltà industriali, ambientali e occupazionali. La premier ha ribadito l’impegno del Governo a sostenere il percorso di rilancio dell’impianto, pur riconoscendo le difficoltà del contesto.

“Il Governo continuerà a fare la propria parte – ha assicurato Meloni – e sono fiduciosa che anche gli altri soggetti faranno lo stesso”.

La vicenda ex Ilva rappresenta una sfida cruciale per l’industria italiana, sia per la sua portata strategica, sia per il peso sociale che ricade sul territorio tarantino, tra lavoratori, famiglie e comunità. Meloni ha sottolineato la necessità di superare logiche divisive o di “ostacolo”, che rischiano di minare un processo già fragile e ricco di incognite.

L’intervento della premier ha raccolto l’attenzione della platea imprenditoriale presente, richiamando l’urgenza di una visione comune e pragmatica per affrontare una delle crisi industriali più complesse del Paese.