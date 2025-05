Brindisi, donna gravemente ferita in casa a Latiano: arrestato il marito

LATIANO (BR) – Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Perrino” di Brindisi dopo essere stata violentemente aggredita nella propria abitazione a Latiano, in provincia di Brindisi. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi e, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i sospetti ricadono sul marito, già sottoposto al regime di arresti domiciliari, ora trasferito in carcere con l'accusa di lesioni gravissime.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, allarmati da forti rumori e urla provenienti dall’abitazione della coppia. Sono stati loro a contattare immediatamente il 118 e le forze dell’ordine, che sono intervenuti tempestivamente.

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che presentava un grave trauma toracico, prima di trasportarla d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverata con prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. L’uomo è stato immediatamente prelevato dai militari e condotto in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi e giudiziari.