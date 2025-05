Rifiuti e inciviltà urbana, 75 sanzioni in un weekend: Palone annuncia tolleranza zero

BARI – Oltre 75 sanzioni elevate in un solo fine settimana per violazioni legate al conferimento dei rifiuti: è questo il bilancio dei controlli effettuati dal nucleo anti degrado della Polizia Locale tra venerdì e la mattinata di lunedì. Le infrazioni riscontrate riguardano l’utilizzo di buste nere, il conferimento fuori orario, la mancata raccolta differenziata e il conferimento errato di rifiuti speciali o ingombranti. Le verifiche hanno coinvolto cittadini, esercizi pubblici e attività commerciali in vari quartieri della città.

A renderlo noto è stata l’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone, che ha sottolineato come i numeri delle sanzioni non siano frutto di un approccio repressivo, ma della persistente noncuranza di parte della cittadinanza nei confronti delle regole sulla gestione dei rifiuti.

“Siamo intenzionati a tenere alta la guardia e a proseguire con i controlli su tutta la città – dichiara Palone –. I dati elevati delle sanzioni non sono il sintomo di una politica repressiva, ma della necessità di contrastare comportamenti scorretti che danneggiano la qualità dello spazio pubblico e della vita urbana. È inaccettabile che l’inciviltà di pochi ricada sull’intera collettività e vanifichi il lavoro quotidiano di tanti cittadini e operatori che rispettano le regole.”

L’assessora ribadisce l’intenzione dell’amministrazione comunale di proseguire con determinazione l’attività di controllo e contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e a tutte le forme di degrado urbano.

“Continueremo senza sosta – conclude – sanzionando chi non rispetta le minime regole di igiene urbana e convivenza civile. Vogliamo una città più pulita, decorosa e rispettosa dell’ambiente e delle persone che la vivono ogni giorno.”

La stretta contro l’inciviltà urbana proseguirà anche nei prossimi fine settimana con controlli mirati e una presenza rafforzata delle pattuglie sul territorio.