Fernando Parisi, appello alle nonne di Ostuni dopo la delusione con Tommy Cash

Il cantante presenta il nuovo inedito dal titolo "Il Peso dell'Amore"





OSTUNI (BR) – Il giovane talento pugliese Fernando Parisi, originario di Ostuni, continua a conquistare il cuore del pubblico con la sua musica. Dopo il successo delle sue esibizioni, che registrano il tutto esaurito in ogni location della Puglia, Parisi è reduce dall'esperienza a Casa Sanremo 2025 e ora presenta il suo inedito "Il Peso dell'Amore", voluto fortemente dalla figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, e prodotto dall'etichetta discografica Caramella Blues di Angelo Petruccetti, storico produttore musicale e manager dell'intramontabile Little Tony.





Il videoclip prodotto da Stefano Cesaroni, che è anche il regista del videoclip "Stringimi forte" di Cristiana Ciacci, evidenzia la versatilità di Fernando e il suo profondo legame con la tradizione musicale italiana, guadagnandosi l'affetto di fan e critica nazionale.





In una recente esibizione, Parisi ha lanciato un appello video alle nonne di Ostuni, appartenenti all'associazione "Filo di Arianna", per supportare il loro sogno di calcare il palco della finale dell’Eurovision Song Contest a Basilea, prevista per il 17 maggio. Sebbene la possibilità di esibirsi con il rapper estone Tommy Cash non si sia concretizzata, Fernando ha deciso di invitare le nonne a partecipare quest'estate alla presentazione ufficiale del suo inedito, insieme alla sua band, Angelo Petruccetti, Stefano Cesaroni e Cristiana Ciacci.





La data del concerto per il lancio ufficiale dell'inedito sarà definita nelle prossime settimane, per quest'estate 2025, e rappresenterà una sorpresa in un contesto di inclusione sociale, sottolineando l'importanza della comunità e della condivisione.





"È tempo di ripartire per le care nonne di Ostuni," afferma Fernando Parisi. "Voglio che siano con me in un concerto a Ostuni, dove potranno accompagnare le mie melodie degli anni '60, che hanno vissuto. Sono certo che saranno ancora più coinvolte e, perché no, potremmo creare una coreografia per il mio inedito 'Il Peso dell'Amore' in occasione dell'uscita ufficiale".





Fernando conclude con un caloroso invito: "Nonne di Ostuni, anche mie nonne, vi accolgo a braccia aperte e vi assicuro che non vi deluderò".





Per il prossimo evento all'Hotel Smeraldo a Cisternino il 30 maggio di Fernando Parisi info: 3923997600