Foggia, auto saccheggiata per l’inviato di Striscia La Notizia Pinuccio

FOGGIA - Serata amara per, noto al grande pubblico come, inviato satirico del programma televisivo. Sabato scorso, al termine dello spettacolo teatrale, andato in scena al, l’artista ha subito un furto: la sua auto, parcheggiata all’esterno del teatro, è stata

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Giannone attraverso un post sui social, dove ha condiviso con amarezza quanto avvenuto dopo una serata di spettacolo:

“Bella serata ieri a Foggia, peccato che ci hanno svuotato l’auto”.

Non sono stati resi noti i dettagli su cosa sia stato sottratto, ma l’episodio ha comunque sollevato indignazione tra i fan e il pubblico locale, che ha espresso solidarietà all’artista.

Lo spettacolo, che tocca con ironia i temi dell’identità personale e collettiva, aveva registrato buon riscontro di pubblico, confermando l’affetto e l’interesse nei confronti del lavoro di Pinuccio. La serata, però, si è conclusa con un episodio spiacevole che ha inevitabilmente lasciato un segno.

Non è la prima volta che simili episodi turbano eventi culturali in città: la vicenda riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulla necessità di maggiore vigilanza anche in occasione di appuntamenti pubblici.

L’inviato di Striscia non ha aggiunto ulteriori commenti, ma il tono del suo messaggio lascia trapelare delusione più che rabbia: una nota stonata in una serata dedicata al teatro e alla comicità.