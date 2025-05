“Storie di Puglia”: le fotografie di Gianni Berengo Gardin in mostra a Trani

TRANI - Dal, ilospita una straordinaria esposizione dedicata a uno dei maestri indiscussi della fotografia italiana:. La mostra, intitolata, è curata dalla storica dell’arte e della fotografiaed è promossa dall’associazione

Un omaggio inedito alla Puglia

Per la prima volta, una monografica dedicata esclusivamente ai territori pugliesi firmata da Berengo Gardin viene presentata nella stessa regione che ne è protagonista. Trentacinque fotografie in bianco e nero, rigorosamente analogiche, provenienti dal vastissimo archivio dell’autore (oltre due milioni di scatti), raccontano la Puglia degli anni Sessanta, con una narrazione visiva densa di emozione e rigore documentario.

Al centro dell’esposizione alcuni luoghi iconici della regione, tra cui naturalmente Trani, che Berengo Gardin ha visitato e fotografato più volte, restituendone un’immagine elegante, essenziale, intrisa di quel sentore tardo neorealista che caratterizza gran parte della sua poetica visiva.

La mostra e il contesto

Il percorso espositivo trae origine da una serie realizzata da Berengo Gardin su commissione del Touring Club Italiano, parte del progetto editoriale “Attraverso l’Italia” e del mensile Le vie d’Italia. Un frammento di quella visione appare anche in un articolo del 1967 firmato da Giuseppe Bozzini, dove si parlava già della Puglia come “giardino d’incanti” e regione in forte trasformazione.

La mostra si configura quindi come un documento storico e antropologico, ma anche come una riflessione attuale sull’evoluzione del paesaggio e della società pugliese. Ad arricchire la narrazione fotografica, i contributi di Marcello Sparaventi (Centrale Fotografia, Fano), sul contesto fotoamatoriale e associazionistico del Novecento, e dell’architetto Mariana Soricelli, sullo sviluppo urbano e architettonico della Puglia negli anni Sessanta.

Visite guidate e biglietti

Durante il mese di maggio sono previste visite guidate straordinarie a cura della curatrice Alessia Venditti, nei seguenti giorni:

Sabato 17 maggio , ore 17:00

Domenica 18 maggio , ore 17:00 (apertura straordinaria fino alle 20:00)

Sabato 24 maggio , ore 17:00

Domenica 25 maggio , ore 18:00 e 19:00 (apertura straordinaria)

Sabato 31 maggio, ore 17:00

Il biglietto per la visita guidata ha un costo di 10 euro e comprende anche l’accesso alla mostra e alla Pinacoteca “Ivo Scaringi”.

Biglietti disponibili in loco presso il Botteghino di Palazzo Beltrani (via Beltrani 51, Trani) e online sul circuito Vivaticket:

👉 Acquista qui

Berengo Gardin: un maestro della realtà

Classe 1930, Gianni Berengo Gardin è uno dei fotografi più importanti e prolifici del Novecento. Autore di oltre 260 libri fotografici, ha lavorato con le più prestigiose testate italiane e internazionali, collaborando anche con realtà industriali come Olivetti, IBM, Alfa Romeo e Italsider. Il suo stile, sempre fedele al bianco e nero, è animato da uno sguardo umanista e narrativo, capace di trasformare la realtà in racconto.

Le sue opere sono presenti in collezioni permanenti di istituzioni come il MoMA di New York, la Bibliothèque Nationale de France e la Maison Européenne de la Photographie di Parigi.

Un’occasione per guardare la Puglia con nuovi occhi

La mostra “Storie di Puglia” è un invito a riscoprire il volto autentico di una regione attraverso lo sguardo di un grande maestro della fotografia, che ne ha saputo cogliere non solo le bellezze, ma anche i silenzi, le trasformazioni e le contraddizioni. Una narrazione visiva che si fa memoria e, insieme, stimolo per comprendere il presente.

📍 Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin

📅 16 aprile – 30 giugno 2025

🕙 Dal martedì alla domenica, 10:00 – 18:00

📍 Palazzo delle Arti Beltrani, Trani (BT)

🎟 Ingresso mostra: € 8,00 | Ridotto: € 6,00

🎫 Biglietti su Vivaticket

📞 Info: palazzodelleartibeltrani.it