Foggia, Silvestro torna disponibile per i Play Out contro il Messina

- Buone notizie per il Foggia in vista dei delicati Play Out del girone C di Serie C. Il difensoreha scontato la squalifica di una giornata e sarà nuovamente a disposizione del tecnico per la doppia sfida salvezza contro il Messina.

Silvestro aveva saltato l'ultima partita di campionato, terminata con un pareggio a reti bianche (0-0) contro il Picerno allo stadio "Curcio", a causa della squalifica rimediata precedentemente. In questa stagione, il difensore ha collezionato 23 presenze con la maglia del Foggia, dimostrando di essere un elemento importante per il reparto arretrato.

La carriera di Silvestro lo ha visto vestire diverse maglie, tra cui quelle prestigiose dell'Inter (anche a livello giovanile), oltre a Fiorenzuola, Montevarchi, Pro Vercelli, Montespaccato, Romulea e Nocerina.

Il suo rientro in squadra è previsto per sabato 10 maggio, quando il Foggia sarà impegnato nella partita d'andata dei Play Out contro il Messina allo stadio "San Filippo" con fischio d'inizio alle ore 15:00.

L'obiettivo per i dauni sarà quello di ottenere un risultato positivo in trasferta per poi giocarsi la salvezza nella gara di ritorno, in programma sabato 17 maggio alle ore 15:00 tra le mura amiche dello "Zaccheria". Il ritorno di un giocatore esperto come Silvestro rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il Foggia in questo momento cruciale della stagione.