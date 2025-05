"Corpi leggeri": a Bari l'anteprima dello spettacolo teatrale di beneficenza per la Lilt

BARI - Lunedì 5 maggio, alle ore 20.30, l'auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza (viale Europa, 97) ospiterà l'anteprima dello spettacolo teatrale di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sezione di Bari.

Prodotto dalla compagnia teatrale "Animalenta", da oltre dieci anni impegnata nel raccontare l'universo femminile nelle sue diverse sfaccettature, la rappresentazione teatrale nasce da un'esperienza intima di attraversamento del dolore, scaturita da una diagnosi improvvisa di malattia che ha segnato un confine netto tra un "prima" e un "dopo" nell'esistenza.

L'esperta autrice e regista Ilaria Cangialosi, diplomatasi vent'anni fa all'Emilia Romagna Teatro Fondazione, si interroga sulla possibilità di rendere universale un'esperienza profondamente personale. Sul palco, Cangialosi condividerà la scena con l'attrice Rossana Cannone, diplomatasi nel 2020 alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano.

Per oltre un'ora, Ilaria e Rossana si trasformeranno in due vasi comunicanti, incarnando corpo e mente spesso in conflitto, con l'intento di condurre gli spettatori in un viaggio che abbraccia l'intera esistenza, poiché "il cancro non è che una parte, una piccolissima parte del tutto". In questo percorso si intrecciano paure, sogni, gioie e ricordi, sullo sfondo di un percorso di cura in cui l'umanità dei medici può fare la differenza.

Per assistere allo spettacolo, con un contributo minimo di 5 euro, è necessario richiedere l'accredito inviando una e-mail all'indirizzo bari@lilt.it entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 5 maggio.

La serata sarà introdotta dai saluti del Comandante della Legione Allievi della Guardia di Finanza, Generale Marco Lainati, e del Presidente nazionale della Lilt, professor Francesco Schittulli.

L'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione Panificatori della provincia di Bari, che allestirà degli spazi per la degustazione di prodotti tipici da forno, e il Rotary Club Bari Castello.