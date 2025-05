Gallipoli, la storia della piccola Aurora alla "Casa degli Artisti"

Sabato 31 maggio, quindi, alle ore 19:00 si terrà la presentazione ufficiale del romanzo "L'Aurora" di Antonio De Paolis (Associazione Culturale PAV edizioni).



L’autore è infermiere e scrittore ed intreccia la sua esperienza professionale con la sensibilità narrativa in una storia intensa e toccante.



Dialogherà con l’autore Antonella Casavecchia, esperta e stimata insegnante, profonda conoscitrice del mondo dell’infanzia, in un incontro che promette riflessione, empatia e condivisione.



Il libro racconta la storia vera della piccola Aurora, nipote dell'autore, una bambina di tre anni affetta da una rara e aggressiva forma di tumore, il retinoblastoma maligno bilaterale.



La narrazione attraversa i momenti più difficili della sua battaglia per la vita, ma anche quelli di speranza, amore e rinascita, proprio come l’aurora che squarcia le tenebre dopo una lunga notte.



Un romanzo che commuove, educa e ispira, dimostrando come la scrittura possa diventare strumento di resistenza e di cura.



Si ringraziano per la collaborazione CittadinanzAttiva, assemblea di Gallipoli, e il Circolo La Fenice.



Ingresso libero.



Vi aspettiamo per un tramonto ricco di parole, affetto e speranza.



Presentazione del libro "L'Aurora" di Antonio De Paolis

La Casa degli Artisti – Via Lepanto 1, Gallipoli (LE)

Sabato 31 maggio 2025

Ore 19:00

Roof Garden panoramico fronte mare

GALLIPOLI - Un momento di letteratura e di profonda emozione vi aspetta nella suggestiva cornice de La Casa degli Artisti di Gallipoli, dove il cielo si incontra con il mare sul Roof Garden più magico del Salento.Questa presentazione è stata fortemente voluta dall’artista Giorgio De Cesario, fondatore e anima de La Casa degli Artisti, una residenza d'arte unica che da anni si distingue per la sua straordinaria missione: offrire gratuitamente i propri spazi a mostre ed eventi culturali anche di carattere internazionale.