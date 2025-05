Torna il Gargano Piano Festival: Vieste palcoscenico di talenti internazionali

VIESTE - La terza edizione del Gargano Piano Festival porta a Vieste quattro serate dedicate al pianoforte con artisti nazionali e internazionali, inclusa una collaborazione con la prestigiosa classe di pianoforte di Benedetto Lupo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Organizzata dall'Associazione Nuova Diapason con il Comune di Vieste, la rassegna si terrà all'Auditorium San Giovanni e tutti i concerti saranno a ingresso gratuito.Vieste si prepara ad accogliere la terza edizione del “Gargano Piano Festival” una rassegna che trasformerà la città in un palcoscenico d'eccezione per talenti pianistici nazionali e internazionali.L'evento, organizzato dall'Associazione culturale musicale Nuova Diapason, con la direzione artistica di Maria Candelma, fondatrice e anima didattica e organizzativa del sodalizio, si svolge in collaborazione con il Comune di Vieste, grazie anche all'ampio sostegno dell'Assessora alla Cultura e al Turismo, Graziamaria Starace.Il Gargano Piano Festival 2025 si compone di quattro serate intense che rappresentano un'occasione unica per immergersi nelle sonorità avvolgenti del pianoforte e scoprire talenti affermati ed emergenti in un contesto di grande fascino storico e spirituale. Questa edizione assume una dimensione ampiamente internazionale, sottolineata dalla collaborazione con la prestigiosa classe di pianoforte di Benedetto Lupo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, evidenziata dalla presenza del pianista francese Dimitri Malignan.Il festival prende il via martedì 20 maggio con il recital del pianista Michael Berardi. Talento viestano formatosi presso l'associazione Nuova Diapason. Attualmente frequenta il prestigioso Master of Arts al Conservatorio di Lugano. Il suo profilo musicale versatile lo porta a esibirsi regolarmente in Italia e in diversi paesi d'Europa. Il programma del concerto spazierà tra epoche e stili diversi, presentando brani di compositori come Rameau, Scriabin, Ravel e Rachmaninoff. Un recital che metterà in luce la versatilità e la profondità interpretativa del giovane pianista.Venerdì 23 maggio sarà la volta di Pasquale Stafano. Pianista, compositore e arrangiatore di fama internazionale, ha inciso sette album da leader e vanta collaborazioni con importanti musicisti. Docente di Pianoforte Jazz, ha tenuto masterclass in diverse nazioni. Artista dal multiforme talento, con una importante voce compositiva personale che attraversa diversi stili. A Vieste condurrà il pubblico in un viaggio affascinante tra proprie composizioni originali e reinterpretazioni di brani di Gardel, Gismonti e Van Heusen. Un concerto che fonde jazz e altre influenze musicali.Il 27 maggio vedrà protagonista Dimitri Malignan. Giovane e brillante pianista francese, ha impressionato pubblico e critica per la sua maturità e sensibilità musicale. Vincitore di importanti premi internazionali, Dimitri si è perfezionato nella prestigiosa classe di Benedetto Lupo presso l'Accademia Santa Cecilia di Roma. Malignan si esibisce regolarmente su grandi palcoscenici in Francia e all'estero. Il suo recital sarà dedicato alle opere di Robert e Clara Schumann. Verranno eseguite composizioni significative dei due compositori.La rassegna si conclude venerdì 30 maggio con il recital di Nunzio Aprile. Pianista che si dedica al recupero del lavoro e del percorso culturale del pianoforte storico. Vanta una straordinaria versatilità come solista e camerista e collabora con artisti di chiara fama. Nunzio Aprile è anche il coordinatore organizzativo della rassegna, a supporto della direttrice artistica. Il suo repertorio spazia da Bach a Debussy, con una particolare ricerca sulle tastiere storiche. Nel suo recital esplorerà il repertorio romantico con capolavori di Robert Schumann e Franz Liszt, tra cui il Carnaval op.9 e due celebri brani di Liszt.La rassegna si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale, testimoniando la vitalità della musica classica. Tutti i concerti si terranno alle ore 20.15 presso l'Auditorium San Giovanni, situato nella suggestiva cornice della Basilica Concattedrale, con ingresso gratuito.